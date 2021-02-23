В Днепре чиновница задекларировала половину квартиры за 8 гривен

Начальница управления по культуре, национальностям и религии Днепровской областной государственной администрации Наталия Першина указала в декларации, что якобы заплатила 8 гривен за 50% права собственности на квартиру.

Об этом пишет издание 49000.com.ua. Речь идет о жилье на 45 квадратных метров, которым она владеет на пару с Першиной Марией Николаевной. Недвижимость, как указала Першина, была приобретена в 1996 году. Однако, как пишет издание, по словам специалистов по недвижимости, квартиры стоили тогда в районе 8-10 тысяч долларов.

"То есть либо кто-то заплатил за квартиру всю остальную сумму, а чиновница скромно доложила восемь гривен, либо начальница управления ДнепрОГА чего-то не договаривает. Вероятность того, что она ошиблась ничтожно мала – такую стоимость жилья она указывает в декларации из года в год. Если чиновница все же ошибается, то возникает вопрос с отделу кадров ОГА – как человек, не знающий сложных цифр, может управлять целым ведомством", – пишут журналисты.

Также у издания возникли сомнения относительно того, что квартира была приобретена в 1996-м. Как сказано в статье, в 2014 году Першина декларировала квартиру на 22,6 квадратных метров. Площадь нынешнего жилья, напомним, составляет 45,2 квадрата.

"То есть жилье, по логике, должно было появиться в 2015-м. За тот год чиновница указывала 500 тысяч гривен дохода от продажи квартиры. Видимо, речь идет о жилье на 22,6 квадратных метров, так как оно действительно из декларации пропало", – говорится в статье.

С квартирой на 45 квадратных метров, как пишут журналисты, серьезные нестыковки.

"В вышеупомянутой декларации за 2015 год Наталья Першина указывает, что приобрела недвижимость. Действительно появляется квартира на 45 квадратов, которой годом ранее в отчете о доходах не было. При этом не указана стоимость недвижимости. И в той же декларации Першина пишет, что право собственности на 50% квартиры получила в 1996 году за 8 гривен. Другой недвижимости у Першиной нет. То есть она либо врет относительно имущества, что, с учетом средней стоимости недвижимости в Днепре, тянет на уголовную статью, либо просто не умеет считать", – пишут журналисты.