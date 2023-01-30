В Днепре чиновник-дежурный по городу проверил полицию и Пункт несокрушимости

Сегодня, 30 января, по поручению городского головы Бориса Филатова, директор департамента общественного порядка и гражданской защиты городского совета Александр Чудновский, который в этот день является очередным по городу, посетил Управление патрульной полиции в Днепропетровской области.

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"Около 200 сотрудников заступили сегодня на службу. В сутки раскрывается около 60 преступлений. Выражаем полиции большую благодарность за патрулирование территории города, чтобы был общественный порядок и безопасность", – сказал Александр Чудновский.

В то же время пресс-офицер Управления патрульной полиций в Днепропетровской области Людмила Копиленко отметила, что прошлый год для патрульных полицейских стал серьезным вызовом из-за полномасштабного вторжения РФ.

"Сейчас продолжаем работать в условиях военного положения. Благодаря мобилизации совместных усилий с городскими, областными властями доказали, что патрульная полиция – на страже правопорядка в городе. У патрульных полицейских возросла ответственность и нагруженность. Они первыми прибывали на места ракетных ударов, помогали пострадавшим, эвакуйов гражданских, дежурили на блокпостах, выявляли лиц, которые могли быть причастны к диверсионной или коллаборационной деятельности, следили за правопорядком и т.д. Продолжаем служить народу Украины!", – рассказала Людмила Копиленко.

Также представитель городских властей посетил в этот день Управление государственной службы охраны.

"Под центром управления охраны в области 13 тыс. абонентов. В охране разных объектов задействовано 900 человек", - рассказал Александр Чудновский.

По словам заместителя начальника Управления полиции охраны в Днепропетровской области, полковника полиции Павла Грибачева, постоянно в работе около 20 групп, которые реагируют на тревожные оповещения по тем охраняемым объектам: "Под нашим пунктом современной технической охраны не только объекты Днепропетровской области, а Луганской и Донецкой (из-за военных действий)".

Во время инспекционного объезда дежурный по городу посетил Пункт несокрушимости, обустроенный в укрытии гимназии № 2. Пункт рассчитан до 450 человек.

"Здесь есть генератор, запасы воды, игровая комната для детей, для посетителей с домашними животными, санузлы. Все хорошо обустроено, чисто, тепло. Убедился, что все необходимое – налицо", – добавил Александр Чудновский.

Напомним, по поручению мэра Бориса Филатова в Днепре заработал так называемый институт дежурного по городу. Ежедневно профильные заместители и директора департаментов и коммунальных предприятий информируют жителей о различных сферах жизнедеятельности областного центра.