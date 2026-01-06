В Днепре через ЦНАП можно оформить выплату на медицинское обслуживание для людей в возрасте от 40 лет

Забота о людях от 40 лет и старше. В Центрах предоставления административных услуг Днепра горожане могут подать заявку на получение средств для проверки здоровья. С 1 января в Украине все граждане, которым исполнилось 40 лет, могут получить от государства по 2 тысячи гривен.

"После того, как человеку исполнилось 40 лет, через 30 дней в приложении "Дія" ему приходит приглашение воспользоваться государственной программой "Скрининг здоровья 40+". После поступления приглашения он открывает себе в "Дії" карточку или пользуется карточкой, которая у него есть. Через 7 дней после того, как человек подтвердил всю необходимую информацию, ему на счет поступает 2 тыс. грн", — говорит начальница отдела ЦНАП города Днепра "Правобережный", заместитель начальника управления административных услуг и разрешительных процедур департамента административных услуг и разрешительных процедур Днепровского городского совета Лина Цумер.

"Если человек не пользуется приложением "Дія", то он может обратиться в ЦПАУ и здесь ему помогут подать заявку, подтвердить личность и открыть специальный счет для получения средств. Их можно использовать исключительно на оплату "Скрининга здоровья 40+". После оформления всех документов гражданам нужно выбрать учреждение здравоохранения, участвующее в программе, забронировать удобное время, получить услугу и рассчитаться за это карточкой, которую получили ранее", — отметил директор департамента административных услуг и разрешительных процедур Днепровского городского совета Андрей Пономарев. Он 5 января дежурит по городу.

Скрининг здоровья 40+:

– анкетирование, которое оценивает риски сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа и ментального здоровья;

– лабораторные исследования, показывающие состояние сердца, сосудов и почек;

– физическое обследование, которое включает измерение давления, пульса, веса, роста и окружности талии.

После прохождения обследования человек получит персонализированные рекомендации по здоровью и образу жизни. В случае необходимости врач может назначить лекарства, которые можно получить в рамках программы "Доступные лекарства". Это более 700 препаратов, которые доступны бесплатно или с частичной доплатой.

Проверил дежурный по городу и укрытие в гимназии № 128 Днепровского городского совета. Оно вмещает 139 человек, работает круглосуточно и оснащено всем необходимым.

"Наше укрытие обновили летом 2025 года и теперь оно имеет два полноценных выхода, что значительно повышает безопасность. Есть санузел, запас питьевой и технической воды, медицинский кабинет и комната психологической разгрузки. Также есть система оповещения, постоянное дежурство ответственных лиц и круглосуточный интернет для мониторинга ситуации в городе", — прокомментировала заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии № 128 Днепровского городского совета Елена Титаренко.

"Это самое простое укрытие, которое работает круглосуточно. Оно имеет медицинскую комнату и все необходимое для пребывания людей. На период учебного процесса здесь обустроены учебные классы. В общем укрытие в хорошем состоянии и является безопасным и комфортным для горожан", – подытожил Андрей Пономарев.