В Днепре благодаря солнечным панелям детские сады продолжают работать даже во время длительных отключений света

По заданию городского головы Днепра Бориса Филатова как в школах, так и в детсадах устанавливают солнечные панели.

Так в 2025 году соответствующие батареи установили в 27 детсадах. На 2026 год запланировано установление таких систем еще в 84 заведениях.

Они крайне необходимы, чтобы и учреждения внешкольного образования продолжали работать даже во время длительных отключений электроэнергии. Так в детском саду № 311 установили солнечные батареи, обустроили и укрытие, которое отвечает всем требованиям действующего законодательства. Благодаря этому заведение может стабильно работать даже в случае внештатных ситуаций.

"В нашем саду солнечные панели обеспечивают электропитание коридоров, групповых комнат, зон передвижения детей и укрытия. Учебный процесс не прерывается. Переход на солнечные панели происходит почти незаметно: исчезает свет – и система автоматически переключается. Дети этого не чувствуют совсем, а мы уверены, что в помещениях всегда есть свет и тепло", – рассказала директор детсада № 311 Татьяна Вовк.

"Мы системно работаем над тем, чтобы учреждения дошкольного образования оставались безопасными и автономными. Солнечные электростанции и укрытия – это о непрерывности образовательного процесса и спокойствие родителей", – отметила заместитель директора-начальник управления дошкольного образования департамента гуманитарной политики Днепровского горсовета Оксана Салогуб во время дежурства по городу 17 декабря.

Она добавила, что в Днепре функционируют 177 учреждений дошкольного образования, из них 100 имеют простейшие укрытия. В 2025 году солнечные электростанции установили в 27 детсадах. На 2026 год запланирована установка таких систем еще в 84 заведениях.