В Днепре бесплатно кормят одиноких людей пожилого возраста и переселенцев

Цены на продукты питания в магазинах неумолимо растут. К сожалению, сегодня далеко не каждый из нас может позволить сварить борщ или регулярно готовить мясные блюда. В связи с этим в январе этого года по инициативе мэра Днепра Бориса Филатова сотрудники Департамента социальной защиты населения Днепровского горсовета создали очень востребованный проект. Благодаря ему переселенцы и подопечные территориальных центров могут бесплатно получать горячие обеды.

Видео дня

Переселенцам нужно получить талоны

Ольга Асеева приехала в Днепр с двумя сыновьями из Бердянского района Запорожской области почти год назад. В нашем городе он уже обустроился: поселился в общежитии, нашел работу. Женщина часто ходит гулять с 7-летним Егором и 8-летним Матвеем на Монастырский остров. К счастью, вопрос с питанием в этой семье тоже решен – благодаря бесплатным горячим обедам.

"В середине апреля мы взяли талоны на питание", – рассказывает Ольга Асеева. – "Теперь обедаем здесь каждый день. Кормят очень вкусно – мои ребята довольны, да и я тоже".

Для Ольги Шабельник из Харьковской области бесплатное питание тоже оказалось своевременной помощью. Она переехала в Днепр в сентябре прошлого года – после деоккупации ее родного Волчанский город начали постоянно обстреливать рашисты.

"В Днепре живу у родственников, вместе со мной сюда приехали дочь-школьница и сын-студент, Сразу после приезда мы обратились в управление социальной защиты района, где мы поселились. Зарегистрировались и получили справки переселенцев. Я пока не нашла работу - живем на помощь от государства, которое принадлежит таким, как мы. Так что бесплатные обеды очень спасают. Если дети из-за занятий не могут приехать в столовую, я беру еду с собой. Сыну и дочери все очень нравится", - отметила Ольга Шабельник.

Бесплатная еда – не значит низкокачественная. Для переселенцев повара готовят вкуснейшие и полезные блюда. Например, такие как борщ, мясные котлеты, картофель по-крестьянски. А также разные салаты. Еще подают хлеб и чай.

"Ежедневно бесплатно обедают в Днепре примерно 1700 переселенцев, У нас есть возможность обеспечивать таким питанием до 2,5 тысяч человек. С каждым днем количество желающих растет. В нашем городе сейчас есть две столовые, где бесплатно обедают переселенцы. Одна из них расположена на правом. берегу, на улице В. Мосаковского, 13-А, время работы – с 11.00 до 16.00. А вторая – на левом, по адресу ул. , заведующий сектором управления по делам ветеранов и внутренне перемещенных лиц Департамента социальной политики Днепровского горсовета

Если переселенцы хотят получать бесплатные горячие обеды, им следует обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации. Написать там заявление и получить ежедневные талоны на еду. Пригодятся следующие документы: заявление, паспорт и справка, подтверждающая статус переселенца. При этом регистрация в Днепре должна быть после 24 февраля 2022 года.

Подопечным терцентров еда очень нравится

Не менее вкусную еду сотрудники столовой готовят и для подопечных территориальных центров. Мы побывали в одном из них. Здесь каждый день работники кухни получают новые блюда. Запеченная курица, каши, картофель, салаты из моркови, свеклы, капусты, а также песочное печенье и пряники – все это повара фасуют в специальные емкости и отправляют в терцентры.

"В нашем терцентре бесплатно питаются 30 человек, – рассказывает сотрудник кухни Неля Данченкова. – Каждое утро в 8 часов я получаю упакованные обеды. Открываю, разогреваю в микроволновке и кормлю людей. Все едят с удовольствием!"

Людмиле Рахмановой 74, подопечной одного из городских терцентров, она стала уже около десяти лет назад. Постоянно ходит сюда ради интересных занятий, медицинского обслуживания. Бесплатные обеды для нее тоже очень уместны.

"Мне нравится все, что нам дают. Особенно люблю курицу и котлеты. Блюда очень разнообразны, приготовлены с душой, по-домашнему", – призналась Людмила Тимофеевна.

Если вы хотите получать социальную помощь от городских властей, включая горячие обеды, нужно обратиться в управление социальной защиты того района, где вы живете. Там проанализируют ваши доходы, побывают у вас дома, узнают размер вашей пенсии. После составления акта ваших потребностей соцработники сделают вывод о том, действительно ли вы малообеспеченный житель Днепра. И если ответ будет положительным, вы сможете стать подопечным одного из терцентров и питаться бесплатно. При этом одиноким быть совсем необязательно.

"Начиная с 1 мая каждый день мы готовим 5859 порций. Из них 2 тысячи разносим тем, кого соцработники обслуживают дома. Они получают горячие обеды дважды в неделю. А остальные подопечные питаются непосредственно в терцентре", - подытожила Ольга Мешко, директор Департамента социальной политики.