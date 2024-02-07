В Днепр с визитом прибыла делегация чиновников ЕС: Филатов показал им реалии войны

В Днепре с официальным визитом побывал директор Службы инструментов внешней политики ЕС Петер Вагнер и ряд европейских чиновников. Вместе с мэром Борисом Филатовым они посетили 118-й дом на жилмассиве Победа, где год назад попаданием российской ракеты были убиты 46 человек и полностью уничтожены два подъезда многоэтажки. В настоящее время здесь идет подготовка к первому из многих этапов реконструкции.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

"Ужасно видеть, как десятки невинных людей были убиты во время одного удара, не имевшего никакого смысла. И это еще раз доказывает, насколько безжалостно россияне атакуют людей Украины", – сказал Петер Вагнер.

Он также вспомнил свои впечатления от первого посещения Днепра в 2016-м, отметив, что город уже не один год является украинским форпостом.

"Это одна из причин, почему мы здесь. Чтобы выразить свою солидарность в эти трудные времена. Подтвердить, что мы стоим рядом с Украиной. Я знаю, что Днепр – город, много лет стоящий как форпост. Я также хочу отметить наше уважение именно к мэрии. В прошлом году мы тоже здесь были, общались со многими людьми, ставшими вынужденными переселенцами. Мы слышали из первых уст, как многое вы делаете", – подчеркнул Петер Вагнер.

Как известно, Днепр является городом, принявшим наибольшее в стране количество переселенцев. С 2014 года сюда прибыло около 30 тыс. человек, а с началом полномасштабной войны, их количество (только по официальной статистике) выросло уже до около 190 тысяч. Такие цифры Вагнер назвал поразительными и печальными одновременно.

"Для нас очень важно – для всего территориального общества, всего Днепра – когда весь свободный мир с нами, когда весь свободный мир об этом знает (ситуацию в Украине и Днепре в частности. – Ред.). Я общался с коллегами по поводу того, что когда они поедут к себе – до достопочтенных европейских институций – они доносили слова правды об этой ужасной войне", – подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов.