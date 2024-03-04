В больнице имени Мечникова требовали деньги от военного за проведение диагностики – СМИ

Днепропетровская областная клиническая больница имени Мечникова под руководством Сергея Рыженко попала в очередной скандал. Медучреждение требовало от военного, которое проходило лечение и получило инвалидность, деньги за проведение дорогостоящей диагностики.

Об этом пишет издание "Новости Днепра" ссылаясь на пост украинского защитника Сергея Дена на странице Facebook.

Сергей Дэн написал в соцсети о том, что посетил военного Сергея Коковина. Воин, полтора года защищавший Украину, получил серьезное ранение. Лечение в больнице имени Мечникова не помогло, и состояние раненого воина в буквальном смысле плачевное.

Но весь цинизм ситуации в том, что украинский защитник Сергей Коковин, даже получивший инвалидность из-за своего ранения, вынужден был оплачивать из своего кармана прохождение дорогостоящей диагностики. А именно, компьютерной томографии в той же больнице Мечникова.

То есть, воин, который положил свое здоровье, защищая украинскую землю, теперь должен платить деньги за то, чтобы пройти очередную процедуру в областной больнице. И

"Почему такое происходит – совершенно непонятно. Как непонятно и то, почему меддиректор Мечки Рыженко вообще допускает подобные ситуации. Ведь военнослужащие, проходящие лечение в государственной больнице, разве должны оплачивать хоть что-нибудь?", – говорится в сообщении издания.

Об этом пишут и читатели на Facebook под постом Сергея Дэна. Некоторые пользователи соцсети в комментариях с возмущением написали о том, что такого безобразия и поборов с наших военнослужащих они не видели в других больницах.

"Как видим, больница Мечникова под руководством Сергея Рыженко в очередной раз вляпалась в скандал. И на этот раз он тем более отвратителен, что касается здоровья украинских воинов. Которые, оказывается, вынуждены платить деньги областной больнице", – отмечает издание.