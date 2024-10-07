Умер экс-заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко

В течение многих лет Михаил Лысенко боролся с множеством тяжелых хронических заболеваний. Пережил ряд сложных операций. Несмотря на все, продолжал активную жизнь. К сожалению, на этот раз спасти остановившееся сердце не удалось.

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Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

Михаил Александрович был незаурядной личностью, отзывчивым человеком и талантливым руководителем.

Работал в Днепровском городском совете с марта 2015 начальником управления жилищного хозяйства. С марта 2016 по февраль 2024 занимал должность заместителя городского головы, директора департамента благоустройства и инфраструктуры.

Мэрия Днепра и депутатский корпус выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.