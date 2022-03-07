Украина борется за весь мир, но ей необходима поддержка: как помочь украинской армии

Мария Шевчук
Днепр
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Украина борется за весь мир, но ей необходима поддержка: как помочь украинской армии
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Сейчас наша страна борется за всю Европу и даже за весь мир, и в эти нелегкие времена наша армия нуждается в поддержке. Для этого в Украине действует Фонд обороны страны, передает Днепровская Панорама.

Фонд обороны страны — украинская благотворительная организация. Занимается помощью армии, медицинским учреждениям и другой деятельности. Создана в Днепре в начале войны на востоке Украины — в мае 2014.

Как помочь украинской армии:

  • Банковские реквизиты БУ "БФ "ФОНД ОБОРОНЫ СТРАНЫ" для переводов в национальной валюте (гривне)

  • Получатель БУ "БФ "ФОНД ОБОРОНЫ СТРАНЫ"

  • ЕГРПОУ получателя39809707

  • Номер текущего счета (гривна)UA603220010000026002290000620

  • Банк получателя АО "Универсал Банк" Украина, Киев, ул. Автозаводская, дом. 54/19.

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Платежные реквизиты банка для перевода в иностранной валюте:

Платежные реквизиты банка для перевода в иностранной валюте
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