Украина борется за весь мир, но ей необходима поддержка: как помочь украинской армии
Сейчас наша страна борется за всю Европу и даже за весь мир, и в эти нелегкие времена наша армия нуждается в поддержке. Для этого в Украине действует Фонд обороны страны, передает Днепровская Панорама.
Фонд обороны страны — украинская благотворительная организация. Занимается помощью армии, медицинским учреждениям и другой деятельности. Создана в Днепре в начале войны на востоке Украины — в мае 2014.
Как помочь украинской армии:
Банковские реквизиты БУ "БФ "ФОНД ОБОРОНЫ СТРАНЫ" для переводов в национальной валюте (гривне)
Получатель БУ "БФ "ФОНД ОБОРОНЫ СТРАНЫ"
ЕГРПОУ получателя39809707
Номер текущего счета (гривна)UA603220010000026002290000620
Банк получателя АО "Универсал Банк" Украина, Киев, ул. Автозаводская, дом. 54/19.
Платежные реквизиты банка для перевода в иностранной валюте: