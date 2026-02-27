Удобный и комфортный для всех: первые пассажиры оценили новый низкопольный трамвай в Днепре

В Днепре первый из пяти новых низкопольных трамваев вышел на маршрут № 1. Ранее его запуск анонсировал мэр города Борис Филатов. Трамвай украинского производства создан с учетом потребностей всех пассажиров и обеспечивает комфортную поездку для людей с ограниченными возможностями.

"Этот трамвай на 70% сделан из отечественного комплектования, с локализацией местного производства. Это тот принцип, который следует реализовать всем территориальным общинам. Люди очень довольны. Потому что это символ того, что жизнь продолжается. Что город работает, и даже в условиях полномасштабной войны местное самоуправление, как и государственная власть, делают все, чтобы в мирных городах жители чувствовали себя комфортно и оставались крепким тылом для защитников", – отметил Борис Филатов.

Первый вагон оборудован широкими проходами и местами для колесных кресел. Внутри салона установлены звуковые оповещения, таблички со шрифтом Брайля и кнопки сигнала водителю.

"Тихо едет, комфортно, тепло. Тряски этого нет, колебаний. Маршрут и остановки показывает", – делится впечатлениями одна из первых пассажирок Инесса Александровна.

Внешне трамвай оснащен сенсорными кнопками вызова водителя и откидным пандусом.

"Очень красиво, едем, а эмоции – до слез прошибает, что дожили до этого. Очень рады, благодарны за все это. Очень нам нравится", – добавляет Нина Ивановна.

Трехсекционный вагон имеет 67 мест для сидения и в целом вмещает до 254 пассажиров. Функция автономного хода позволяет преодолевать до 3 км обесточенных участков маршрута.

Посадочные платформы безбарьерной посадки уже обустроены на 14 остановках города, а работа над необходимой инфраструктурой продолжается.