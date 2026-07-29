ЦНАПы для людей с ограниченной подвижностью и семей с детьми: как это работает в Днепре

В Днепре по поручению мэра Бориса Филатова продолжают работать над расширением доступности административных услуг. В городе работают четыре ЦНАПа и два удаленных рабочих места. С начала года их услугами воспользовались более 160 тысяч жителей, а для людей, которые не могут самостоятельно добраться до офисов, организовали 219 выездов.

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Одним из примеров безбарьерного пространства является "Прозрачный офис" на проспекте Слобожанском, 8, где работает отдел "Я-Ветеран". Здание оборудовано пандусом, подъемником, лифтом и тактильными табличками со шрифтом Брайля. Для людей, передвигающихся на инвалидных креслах, обустроены специальные стойки для общения с администраторами.

Также посетители могут воспользоваться зонами самообслуживания с сенсорными экранами, через которые доступны сервисы "Дії" и печать необходимых документов. Для родителей с маленькими детьми работает детская комната с воспитателем, игрушками и зонами для творчества.

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По словам начальницы отдела-администратора Центра предоставления административных услуг и разрешительных процедур Днепра "Я-Ветеран" Юлии Дюткиной, в центре созданы максимально комфортные условия для всех посетителей. Помимо безбарьерной инфраструктуры, в центре установлен сенсорный экран "Дії", который позволяет самостоятельно заказать услуги даже тем, у кого дома нет компьютера.

Для экономии времени в ЦНАПах действует электронная очередь, а записаться на прием можно заранее через официальный сайт или приложение "еДнепр". В среднем ожидание в живой очереди длится 15–20 минут.

Посетитель ЦНАПа Алексей рассказывает, что обращался сюда уже неоднократно. По его словам, в одном месте можно получить сразу несколько административных услуг – от приватизации жилья до оформления документов на строительство и регистрации права собственности. Это существенно экономит время и делает получение услуг значительно удобнее.