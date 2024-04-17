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"Трансперенси Интернешнл Украина" второй год подряд признала Днепр лидером прозрачности среди городов

Мария Шевчук
Днепр
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'Трансперенси Интернешнл Украина' второй год подряд признала Днепр лидером прозрачности среди городов

Днепр – лидер по исследованию антикоррупционной общественной организации "Трансперенси Интернешнл Украина". Состояние прозрачности городов во время полномасштабной войны оценивалось среди 80 муниципалитетов.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

"Городские советы справились с теми индикаторами евроинтеграционных перспектив, которые касались бюджетной прозрачности, реагирования на обращения жителей", – отметили в "Трансперенсе Интернешнл Украина".

"Трансперенси Интернешнл Украина" второй год подряд признала Днепр лидером прозрачности среди городов

Исследование содержало 50 индикаторов по организации работы городских советов на время действия военного положения, публикации информации на официальных ресурсах, обеспечение доступа к данным о земельных и жилищных вопросах, коммунальном имуществе, социальной сфере и т.д. Отдельные критерии касались создания возможностей для внутренне перемещенных лиц, релокированного бизнеса и т.д.

"Трансперенси Интернешнл Украина" второй год подряд признала Днепр лидером прозрачности среди городов

"Трансперенси Интернешнл Украина" уже второй раз проводит исследование состояния прозрачности городов во время полномасштабной войны. И второй год подряд Днепр остается лидером прозрачности среди других городов Украины.