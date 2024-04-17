'Трансперенси Интернешнл Украина' второй год подряд признала Днепр лидером прозрачности среди городов

Днепр – лидер по исследованию антикоррупционной общественной организации "Трансперенси Интернешнл Украина". Состояние прозрачности городов во время полномасштабной войны оценивалось среди 80 муниципалитетов.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

"Городские советы справились с теми индикаторами евроинтеграционных перспектив, которые касались бюджетной прозрачности, реагирования на обращения жителей", – отметили в "Трансперенсе Интернешнл Украина".

Исследование содержало 50 индикаторов по организации работы городских советов на время действия военного положения, публикации информации на официальных ресурсах, обеспечение доступа к данным о земельных и жилищных вопросах, коммунальном имуществе, социальной сфере и т.д. Отдельные критерии касались создания возможностей для внутренне перемещенных лиц, релокированного бизнеса и т.д.

"Трансперенси Интернешнл Украина" уже второй раз проводит исследование состояния прозрачности городов во время полномасштабной войны. И второй год подряд Днепр остается лидером прозрачности среди других городов Украины.