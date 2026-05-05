'Тепло для Украины': Днепр получил мощный генератор в рамках инициативы международных партнеров

Днепр получил гуманитарную помощь от международных партнеров в рамках усиления энергетической устойчивости города. В рамках словацкой инициативы "Teplo pre Ukrajinu" ("Тепло для Украины") городу передали мощную установку резервного энергопитания, которую предоставила международная организация "Человек в беде".

По словам секретаря Днепровского городского совета Александра Санжары, эта помощь стала частью системной поддержки, направленной на обеспечение стабильной работы критической инфраструктуры в условиях войны. Днепр получил дизельный генератор Mitsui APW 300 мощностью 250 кВт, который будет передан одному из городских коммунальных предприятий для обеспечения работы диспетчерской службы.

Он отметил, что подобные установки играют важную роль в поддержании жизнедеятельности города: менее мощные генераторы используются для обеспечения школ и детских садов, тогда как более мощные – для теплопунктов и объектов критической инфраструктуры. Полученное оборудование позволит повысить оперативность реагирования и стабильность работы городских служб.

Это не первая подобная помощь от словацких партнеров – в феврале Днепр уже получал 11 единиц резервного энергопитания.

Инициатива "Тепло для Украины" реализуется Посольством Украины в Словацкой Республике совместно с неправительственными организациями и направлена на поддержку Украины в преодолении энергетических вызовов и обеспечении населения необходимым оборудованием.