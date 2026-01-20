Техническое моделирование с большой миссией: в Днепре дети помогают животным фронта, создавая модульные кормушки

В Днепре воспитанники коммунального учреждения внешкольного образования "Центр развития детей и молодежи "СтартУм" на занятиях по техническому моделированию создают специальные модульные кормушки для животных. Проект сочетает сразу два направления – заботу о городских птицах и помощь четвероногим, которые остались без присмотра в зоне боевых действий.

Юные техники проектируют кормушки бункерного типа, которые позволяют хранить корм сухим и подавать его порционно. Такая конструкция особенно важна для территорий, где нет возможности регулярно подкармливать животных. Изделия передадут военным и волонтерам, которые занимаются эвакуацией и опекой брошенных животных на прифронтовых территориях.

По словам исполняющего обязанности директора департамента молодежной политики, украинской национальной и гражданской идентичности Днепровского городского совета Сергея Луденского, инициатива имеет глубокое практическое значение.

"Эти кормушки мы начали использовать еще с 2022 года во время эвакуации животных. В населенных пунктах, где уже не остается людей. Они позволяют животным получать корм даже при отсутствии постоянного ухода. Конструкция простая, недорогая и эффективная. Одна такая кормушка может спасти жизнь не одному животному. Они имеют антивандальные элементы, изготавливаются из доступных материалов и легко монтируются на деревья или столбы. Наработанные инструкции и видеообзоры уже используют волонтеры по всей Украине", – отметил Сергей Луденский.

Директор центра "СтартУм" Александр Луценко отмечает, что для детей это не просто занятия, а полноценный проект – от идеи до реализации.

"В кружке технического моделирования дети проходят весь путь – от эскиза до готового изделия. На этот раз они присоединились к созданию кормушек для брошенных животных. Они модульные, из канализационных труб, просты в сборке и практичны в использовании. Участие принимают дети в возрасте от 7 до 10 лет, и для них это доступное и понятное задание. Материалы для изготовления кормушек закупаем за средства, собранные во время ярмарок детских работ. Готовые конструкции передадим благотворительным организациям, которые работают непосредственно на прифронтовых территориях", – говорит Александр Луценко.

К созданию кормушек присоединился и воспитанник кружка технического моделирования 11-летний Клим.

"Мы делаем кормушки для уличных животных. Это не сложно, но важно. Я рад, что могу помочь животным", – сказал парень.

Параллельно другие воспитанники центра работали над разрисовкой скворечников для птиц. Среди них – шестилетняя Милана, которая с удовольствием присоединилась к творческому процессу: "Я очень люблю рисовать. Мы разрисовывали скворечник яркими цветами. Птичкам зимой тоже нужна помощь".