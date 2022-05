TAPS-Украина и Координационный штаб волонтеров Днепра передали ВСУ 17 тыс. сухпайков и катера 'скорой'

TAPS-Украина, Координационный штаб волонтеров Днепра вместе с Сектором медицинского взаимодействия передали две скорые помощи: одну – военному госпиталю, другую – на передовую.

"Благодаря нашим друзьям скаутам по организации СКИФ мы смогли передать современные быстрые. Машины очень удобные, сделанные по европейскому стандарту, их не нужно переоборудовать, только нужно донаполнить. Здесь уже есть кислородное обеспечение, дефибриллятор, каталки, носители портативные. Кроме этого, вместе с скорыми прибыло еще медицинское оборудование для военных госпиталов“, - отметила координатор Сектора медицинского взаимодействия Анна Островская.

Видео дня

Также прямо из Испании для наших военных передали 17 тысяч сухпайков. Эту помощь финансово поддержали организации Nova Ukraine и Юлия Константиновская. Общая стоимость всего груза составила более 7 миллионов гривен.

Это очень ценный и очень нужный груз для наших военных. Мы очень долго ждали их, ведь поиск пайков длился более двух месяцев, включая переговоры с поставщиком, организацию денежных транзакций и логистические вопросы", - отметил координатор Координационного штаба волонтеров Днепра Павел Мудрак.

Также днепровские волонтеры продолжают помогать гражданским и военным в других городах. Так, в Донецкую область доставили продукты, лекарства и другую гуманитарную помощь.

Подробнее о "TAPS-Украина" - здесь, о Координационном штабе волонтеров Днепра – здесь .

Реквизиты /Account details:

Благотворительная организация "Благотворительный фонд "TAPS"

Номер карты: 4246 0010 0000 8163

ЕГРПОУ/ДРФЛ 42297939, Днепропетровское РУ, МФО 305299

UA403052990000026007050317608

АО КБ "ПРИВАТБАНК" Назначение платежа: Благотворительный взнос

Details of account of Charitable organization

"Charity Fund "TAPS" (ESREOU: 42297939) для диалога в EUR:

Company Name: БФ TAПC БУ / CO "CF"TAPS"

IBAN Code: UA713052990000026005050563498

Наименование банка: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO (https://www.google.com/maps/search/1D+HRUSHEVSKOHO?entry=gmail&source=g)

STR., KYIV, 01001, УКРАИН

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Company address: UA 49000 DNIPRO Kharkivska, 3a

Account in the corresponnt bank: 400886700401

SWIFT Code of the corresponent bank: COBADEFF

Correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main,

Германия

Account in the corresponnt bank: 6231605145

SWIFT Code of correspondent bank: CHASDEFX

Correspondent bank: JP MORGAN AG, ФРАНКФУРТ AM MAIN GERMANY

Details of account of Charitable organization

"Charity Fund "TAPS" (ESREOU: 42297939) для обмена валют в USD:

Company Name: БФ TAПC БУ / CO "CF"TAPS"

IBAN Code: UA793052990000026002050304854

Наименование банка: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO (https://www.google.com/maps/search/1D+HRUSHEVSKOHO?entry=gmail&source=g)

STR., KYIV, 01001, УКРАИН

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Company address: UA 49000 DNIPRO Kharkivska, 3a

Account in the corresponnt bank: 001-1-000080

SWIFT Code of correspondent bank: CHASUS33

Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, Нью-Йорк, США

Account in the corresponnt bank: 890-0085-754

SWIFT Code of correspondent bank: IRVT US 3N

Correspondent bank: The Bank of New York Mellon, New York, USA

USDT

TFJoUJDwNiX79p16HptEJz9o9Nona9oXQZ

BNB

0xa407c78d82baff366f074321edb6b1a9a8785332

Bitcoin

1QHmqN4h5D4aFPGHUzspQ2rEDfrmwaizw3

Ethereum

0xa407c78d82baff366f074321edb6b1a9a8785332

PayPal: [email protected]

or +380 67 563 42 00