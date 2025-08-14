Строительство подземных школ и обустройство укрытий: как Днепр готовит учебные заведения к новому учебному году

В Днепре завершается строительство первой в городе подземной школы, которая также будет функционировать как современное укрытие. Инновационный объект, который возводится рядом с гимназией № 118, находится на финальной стадии готовности и обещает стать ключевым элементом в системе безопасного обучения. По информации департамента капитального строительства Днепровского городского совета, открытие ожидается уже до конца октября.

Это подземное сооружение, рассчитанное на 500 мест, будет иметь двойное назначение – как полноценное учебное пространство и как защитное укрытие. Петр Шматченко, заместитель директора департамента капитального строительства Днепровского городского совета, отметил уникальность проекта .

"Это подземное сооружение со всеми необходимыми инженерными сетями: отоплением, вентиляцией, водоснабжением, канализацией и электроосвещением. Она будет разделена на отдельные кабинеты, оснащена санузлами, пандусами и подъемником для маломобильных групп. Потолки здесь высотой 2,4 метра — как в квартире, поэтому детям и учителям будет комфортно. Предусмотрено беспрепятственное передвижение для лиц с инвалидностью: пандусы, специальные санузлы и подъемник. В мирное время это сооружение можно будет использовать как вспомогательное помещение учебного заведения", - подчеркнул Петр Владимирович.

Строительство возле гимназии № 118 станет первым построенным с нуля гражданским подземным сооружением для учебных заведений в Днепре за годы независимости Украины. Объект расположен на глубине 4,5 метра, предусматривает два лестничных выхода на поверхность, теплый переход к основному зданию школы и аварийный выход в виде тоннеля с вертикальной шахтой. Финансирование проекта осуществляется за счет софинансирования из городского и государственного бюджетов.

"За последние десятилетия в Днепре такого еще не делали, – объясняет Петр Шматченко. – Это, грубо говоря, бетонный бункер, который закопан в землю, но со всеми условиями для обучения. Мы учли опыт обустройства укрытий в других школах, но таких масштабных проектов в городе еще не было. Это важный шаг для обеспечения безопасности и восстановления очного обучения даже в условиях возможных угроз".

В то же время, город работает над строительством укрытий и для других учебных заведений. Ранее сообщалось о планах возведения противорадиационного укрытия "с нуля" на территории днепровского лицея № 144 им. Однако, из-за сложных условий – плотную застройку, рельеф, насыщенность коммуникаций и расположение в историческом ареале – работы были отложены, но должны начаться в ближайшие дни.

Активные работы продолжаются и возле гимназии № 29, где также появится противорадиационное укрытие. Сейчас там установлено ограждение, проведен демонтаж малых форм и тира, удалены зеленые насаждения, а строители выполняют защиту сетей газоснабжения и начали разработку котлована. Завершение этих работ запланировано до конца текущего года.

В общем, увеличение количества безопасных укрытий является ключевым для восстановления очного обучения в Днепре, что важно для социализации детей и качества образовательного процесса. Валерия Никифорова, ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета, сообщила что в этом году уже было проверено 120 школьных и 97 дошкольных укрытий.

"Из них девять школ и один сад определили как подлежащие расширению. В гимназии № 128 добавили три новые комнаты, и площадь выросла с 60 до 160 квадратных метров. Каждый квадратный метр — это еще один ребенок, которого можно разместить во время тревоги. Пока завершены работы в двух заведениях, остальные планируем сделать до конца года. Здесь не было проблем с грунтовыми водами, только захламление, поэтому все удалось сделать быстро. Мы постоянно совершенствуем технологии и условия для детей, используя опыт предыдущих объектов", – объясняет специалист.