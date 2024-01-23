Срочно уберите эти вещи из спальни: портят сон и отношения

Сон – это такое особое состояние, которое нарушить можно довольно легко, а вот восстановить потом бывает очень сложно. Именно поэтому важно не держать в спальне предметы, которые могут хоть как-то помешать качественному ночному отдыху. Или сексу, если вы живете с партнером. Это ведь важная составляющая крепких отношений.

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OBOZ.UA поинтересовался мнением экспертов, что именно может хуже всего повлиять на засыпание, глубину сна и либидо. И рассказывает, от чего стоит избавиться, если оно есть в вашей спальне.

Гаджеты

Экраны любых электронных гаджетов излучают синий свет, блокирующий выработку гормона сна мелатонина и, соответственно, мешающий засыпанию. Потому им не место в комнате для отдыха. Кроме того, смартфон, ноутбук или телевизор – это бесперебойные источники информации, которые могут подсунуть вам перед сном что-то неприятное или эмоционально заряженное, из-за чего вы потом не сможете расслабиться. К тому же, мы просто вырабатываем зависимость от гаджетов и можем просто не остановиться вовремя. Поэтому приобретите себе старомодный будильник, чтобы не проспать с утра, а все перечисленные устройства держите где-нибудь в другом месте.

Еда

Есть в постели – плохая идея прежде всего из-за крошек, которые потом не дадут вам нормально спать. К тому же это источник запахов, раздражающих соответствующие центры в мозге. К тому же, имея у постели какие-нибудь снеки, а то и полноценное блюдо, вы можете переесть на ночь. А переполненный желудок тоже мешает ночному отдыху. Не говоря уже о сексе.

Детские игрушки

Как бы ни хотели дети быть рядом с мамой и папой, все свои игрушки они должны забирать из родительской спальни. Она – место, где вы можете вспомнить, что вы не только мама и папа, но еще и влюбленные супруги. А мало что убивает либидо сильнее, чем кубики конструктора или странно одетая детская кукла в постели.

Домашние животные

О гигиене говорить не будем – взрослые люди сами могут решать, насколько чистой должна быть их кровать. Просто напомним, как сложно бывает выспаться рядом с котом, который решил спать строго по центру кровати, вытянувшись во всю длину, или с собакой, которая может крутиться во сне и будить людей. К тому же животные могут не понять ваше любовное настроение и попытаться вмешаться в интим, его испортив. Поэтому приучайте домашних любимцев спать в собственных лежанках. Если животное не нарушает это правило, тогда лежанку можно оставить и в спальне.

Беспорядок

Фоновый беспорядок в доме является незаметным, но сильным источником стресса в вашей жизни. Поэтому разбросанные в спальне вещи способны очень плохо влиять на качество вашего сна. К тому же вы вряд ли захотите думать об уборке во время секса. Потому постарайтесь держать спальню в чистоте.

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