Около 450 спортсменов приняли участие в юбилейном "Днепровском марафоне 2026"

Набережная Днепра вновь стала местом проведения масштабного спортивного мероприятия – в сквере "Прибрежный" состоялся 10-й юбилейный "Днепр-марафон 2026".

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Соревнования собрали около 450 профессиональных спортсменов и любителей из разных регионов Украины, а также участников из других стран.

Бегуны соревновались на четырех дистанциях: 5 км для участников от 16 лет, 10 км и полумарафон на 21,097 км для людей от 18 лет, а также марафон на 42,195 км.

Главной целью мероприятия организаторы назвали популяризацию здорового образа жизни, привлечение горожан разного возраста к регулярной физической активности и благотворительную поддержку украинских защитников. Победителей определяли в абсолютном зачете среди мужчин и женщин, а также в шести возрастных категориях – от 18 до 70+ лет.

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Заместитель директора – начальник управления спорта департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Александр Осипов рассказал, что из-за соображений безопасности в этом году городские улицы не перекрывали. Трассу организовали на пешеходной Набережной, а старты разделили по времени. Вдоль дистанции установили мобильные укрытия, а к обеспечению безопасности привлекли полицию и медиков.

По словам Осипова, количество участников растет: если три года назад марафон собрал около 200 спортсменов, то в этом году – уже около 450. Часть средств от стартовых взносов традиционно будет передана на нужды Вооруженных сил Украины. Основной целью мероприятия он назвал объединение бегового сообщества и возможность показать, что жизнь продолжается.

Исполнительный директор общественного объединения "Старт Днепр" Павел Балабанов отметил, что до полномасштабного вторжения марафон собирал до 4 тысяч участников. Сейчас их около 450, однако проведение таких мероприятий возможно благодаря украинским военным.

Балабанов также рассказал, что многие спортсмены и одноклубники сейчас защищают Украину в составе 93-й бригады "Холодный Яр", бригады "Хартия", Национальной гвардии и других подразделений. Собранные во время марафона средства направляются на их текущие нужды.

Особое внимание организаторы уделили инклюзивности. Участникам на инвалидных колясках в сложных участках дистанции помогали ассистенты.

Победитель полумарафона среди мужчин Александр Зорин рассказал, что доволен ходом дистанции и погодой. Из-за технических проблем с GPS-навигатором он ориентировался по отметкам на трассе и собственным ощущениям, главной задачей назвал правильное распределение сил.

Среди женщин полумарафон выиграла Ольга Гридина. Она отметила, что бежала на результат и осталась довольна выступлением. Участники долго ждали старта, а атмосфера соревнований была непринужденной и позитивной.

Победителем марафонской дистанции среди мужчин стал Артур Гайдук. Он рассказал, что в этом году чувствовал себя лучше, чем во время прошлогоднего забега, когда последние 10 километров давались с трудом. На этот раз спортсмен лучше подготовился и продумал питание во время дистанции.

По словам Гайдука, средний темп во время марафона составлял около 3:50 на километр. Последние два километра были самыми сложными, однако спортсмену удалось финишировать первым.