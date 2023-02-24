Спецтехника, автобусы и генераторы: Филатов рассказал о помощи Днепру городов-побратимов из разных стран мира

Год полномасштабной войны доказал беспрецедентную поддержку Украины по всему миру. Укрепить помощь интернациональных партнеров дозволяет конкретно межмуниципальное партнерство. Примером является Днепр – еще в первые месяцы город начал заключать соглашения о побратимстве с городами разных стран, мэр Борис Филатов отмечает: в этом важны прежде всего личные связи.

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Об этом сказал мэр Днепра в эфире марафона на канале "ДНІПРОTV" 24 февраля.

"Самый простой пример – я дружу с одним из послов азиатской страны. Она помогает Украине, но больше всего помогает именно Днепру. Есть помощь, которую нельзя афишировать, а есть такая, что просто поражает объемами", – сказал Филатов.

Он отметил, что только немецкий город Кельн передал Днепру 300 генераторов, 5 больших автобусов, несколько машин скорой помощи, а также спасатели и грузы с медикаментами. От Осаки (Япония) город ждет ряд коммунальной техники. Сейчас этот груз уже следует по морю к Днепру.

Комментируя дальнейшие перспективы международного сотрудничества Днепра, Филатов анонсировал заключение соответствующего соглашения с американским городом Амарилло (штат Техас). "Работаем дальше. Думаю, у нас еще будут приятные сюрпризы для наших горожан", – сказал мэр.