Современные условия, реанимация нового уровня и полный цикл лечения: в Днепре заработал медцентр после реконструкции

В Днепре завершили масштабную модернизацию одного из ключевых лечебных корпусов города. Речь идет о семиэтажном здании, построенном еще в 1980-х годах, которое полностью обновили для оказания помощи раненым и пациентам с тяжелыми заболеваниями. Работы продолжались поэтапно в течение нескольких последних лет при поддержке Днепровского городского совета, и в результате удалось создать современное медицинское пространство для лечения и реабилитации.

Во время обновления здания провели термомодернизацию: утеплили фасады, заменили кровлю, окна и все инженерные коммуникации. Для обеспечения бесперебойной работы установили автономные системы энергообеспечения и новую систему вентиляции. В корпусе обустроили безбарьерное пространство, установили тактильную плитку, таблички со шрифтом Брайля и удобные санитарные комнаты. Кроме самого здания, упорядочили и прилегающую территорию – обустроили парковки и парковые зоны для пациентов.

В обновленном корпусе начал работу Многопрофильный центр современной медицины – мультидисциплинарное отделение хирургического профиля, где пациенты могут проходить полный цикл диагностики и лечения без перевода в другие учреждения.

Также в корпусе функционируют отделения кардиологии и реабилитации, а в ближайшее время планируют открытие современного нейрохирургического отделения.

В отделении реанимации установлена система многоуровневого контроля за состоянием пациентов, которая отслеживает показатели критически больных и в режиме реального времени передает данные на пост дежурного медперсонала.

Как отметил врач-хирург, ответственный за работу хирургической службы центра Артем Юрьевич, ремонт заведения стал масштабным проектом, который реализовывали поэтапно с 2023 по 2026 год. По его словам, это не просто обновление здания, а комплексный подход к созданию современного медицинского пространства. Полностью модернизировали корпус и обустроили прилегающую территорию – от удобных парковок до парковых зон, необходимых для восстановления пациентов. Значительное внимание уделили техническому переоснащению: заведение получило новейшее оборудование, которое помогает хирургам, анестезиологам и травматологам. Технические возможности центра позволяют проводить сложные оперативные вмешательства и лечить тяжелые патологии как у жителей города, так и у военнослужащих. Центр является многопрофильным: здесь работают высококвалифицированные хирурги, сосудистые хирурги, урологи, гинекологи и травматологи. Также функционируют мощные отделения реанимации, реабилитации и кардиологии, а в ближайшее время планируется открытие нейрохирургического отделения.

Сейчас обновленный центр уже работает в штатном режиме. Пациенты, которые проходят здесь лечение, положительно оценивают качество медицинской помощи и новые условия пребывания в учреждении.

В частности, пациент Владимир рассказал, что попал в центр с камнями в желчном пузыре, где ему провели операцию. По его словам, результатом он остался очень доволен – уже на следующий день после вмешательства смог самостоятельно подняться на ноги. Он также отметил высокий уровень условий, современное оборудование и профессионализм медицинского персонала, подчеркнув, что чувствуется соответствие европейским стандартам. Отдельно он обратил внимание на комфорт в палатах и качество питания, отметив, что заведение выгодно отличается среди других.