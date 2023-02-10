Сортировка обломков дома на Победе в Днепре продолжается, найденные вещи передают следователям СБУ, – Филатов

В доме на жилмассиве Победа, куда 14 января попала российская ракета, заканчивают инструментальное обследование. Сейчас готовится соответствующий акт с оценкой экспертов. В ближайшее время этот документ будет передан жителям.

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Об этом мэр Днепра Борис Филатов заявил в эфире марафона на канале "ДНЕПРTV" 10 февраля.

В то же время в уцелевшей части дома уже заменено около 900 окон, и эта работа продолжается.

"Дом большой, все видели, какой там объем работ. Но коммунальные службы работают хорошо. Также на полигоне продолжается сортировка обломков. Мы ищем личные вещи людей. Все найденное передаем в следственное управление СБУ, сопровождающее это уголовное дело", – сказал Филатов.