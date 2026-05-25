Солнечные панели и генераторы: как Днепр защищает жилой фонд от блэкаутов

В Днепре продолжается активная подготовка жилого фонда к возможным перебоям с электроснабжением в зимний период. В городской программе софинансирования для ОСМД и ЖСК недавно внесли изменения, которые позволили обустраивать многоэтажки современными системами резервного питания – с солнечными панелями, аккумуляторами, инверторами и генераторами.

Сейчас в городе уже реализовано 5 таких объектов, еще 10 находятся в процессе внедрения и должны быть завершены до конца мая. Всего в рамках первого этапа программы планируют охватить около 40 многоквартирных домов до конца года.

Первый реализованный в рамках пилотного проекта – многоквартирный дом ОСМД "Метростроевская 17". Здесь уже заработала система резервного питания, которая обеспечивает работу лифта даже в случае отключения электроэнергии.

Как отметил начальник управления по организационным вопросам департамента по вопросам самоорганизации населения Днепровского городского совета Владислав Макарец, город заранее готовится к новому отопительному сезону, учитывая опыт прошлой зимы и риски атак на энергетическую инфраструктуру.

По его словам, программа прежде всего ориентирована на высотные дома, где во время блэкаутов жители фактически остаются без базовых услуг – лифтов, воды и отопления. Особенно это касается пожилых людей и маломобильных жителей. Поэтому внедряется комплексное решение: солнечные панели, аккумуляторы, инверторы и генераторы, которые дополнительно поддерживают систему зимой при недостатке солнечной энергии.

В рамках программы предусмотрено два типа комплектов оборудования – на 30 кВт и 50 кВт. Стоимость меньшего комплекта составляет около 1,4 млн грн, из которых 140 тыс. грн платит ОСМД или ЖСК. Комплект на 50 кВт стоит около 1,7 млн грн, а вклад совладельцев – ориентировочно 170 тыс. грн. Остальные 90% финансирует городской бюджет.

В приоритете – дома старше 20 лет, а также высотки с насосными станциями, тепловыми пунктами или котельными, от которых зависит жизнеобеспечение жителей. Сейчас уже подано около 60 заявок на участие в программе.

В доме "Метростроевская, 17" установили 34 солнечные панели общей мощностью около 20 кВт, инвертор, аккумуляторы и резервный генератор. Система уже обеспечивает работу малого лифта.

Председатель ОСМД Антон Яцик рассказал, что жители почти сразу поддержали участие в проекте. По его словам, для 16-этажного дома вопрос резервного питания является критическим, особенно учитывая большое количество пожилых жителей. Возможность пользоваться лифтом во время отключений – это уже вопрос безопасности, а не комфорта.

Он также добавил, что в дальнейшем планируется подключение к солнечной системе освещения этажей и лестничных клеток, домофонов и системы видеонаблюдения.

В городском департаменте подчеркивают, что программа не только повышает готовность жилого фонда к длительным отключениям электроэнергии, но и позволяет ОСМД уменьшать расходы на электроэнергию в обычный период. В случае высокой эффективности и спроса программу планируют продолжить и в последующие годы.