Содействие ОСМД, поддержка молодых специалистов и судьба самокатов: Филатов назвал главные решения 10-й сессии

22 сентября в Днепре состоялась 10-я сессия городского совета. Во время заседания приняли ряд важных инициатив. Так сессионным решением увеличили финансовые лимиты для проектов софинансирования ОСМД и ЖСК на текущие и капитальные ремонты: с 200 000 гривен до 250 и с полутора миллионов гривен до двух соответственно. Продлили и сроки подачи заявок – до 30 сентября.

"В следующем году мы планируем увеличение финансирования этой программы более чем в полтора раза – со 100 млн грн до 160 млн грн, ведь на 2022 год консолидировано уже подано заявок на 187 млн грн. Поэтому фактически мы сможем помочь всем тем, кто обратился в горсовет", – заявил мэр Борис Филатов.

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Комментируя другие решения сессии, он также отметил, что мэрия приняла в коммунальную собственность теплоход, который был подарком территориальной громаде: "Как я уже говорил, после этого нужно сделать определенное переоборудование – кают-компанию и учебный класс для детей. Уже весной теплоход будет работать на благо городской флотилии".

Кроме этого, депутаты уполномочили исполнительные органы привлекать к административной ответственности тех, кто засоряет территорию города. Штрафовать за выброс мусора в неположенных местах и неправильное обращение с отходами. Работники КП "Экополис" будут составлять протоколы и передавать их на рассмотрение админкомиссий, которые уже будут определять размер финансового наказания.

Также с улиц города будут убирать электросамокаты, сегвеи, гироскутеры и так далее, которые сдают в аренду без заключения соответствующих договоров. "Все, кто занимается их прокатом, должны платить налоги в городской бюджет. Ранее в интервью я говорил о том, что в город вошли некоторые транснациональные компании, которые существуют только в интернете. Они разбросали эти электросамокаты по улицам. Но когда к ним обратились сотрудники мэрии, никто не отвечал ни на звонки, ни на имейлы. То есть они работают, а владельцев нет. Поэтому все, что находится на улицах города без документов, – это находка", – сказал Борис Филатов.

Следовательно, такие транспортные средства будут отправлять на площадку для временного хранения – пока владельцы появятся и начнут платить налоги.

В то же время на сессии определили, что Аллеей дипломатов у сквера Героев, где в этом году представители дипломатических миссий Израиля и Германии высадили кавказские липы, теперь будет заниматься одно из КП департамента парков и рекреаций.

Это первый шаг к обновлению аллеи площадью 0,8 га. В перспективе ее отремонтируют – заменят асфальт, сделают газон с системой полива.

Проголосовали и за программу поддержки молодых специалистов, работающих в библиотеках. Они будут получать ежемесячную доплату в 2 тыс. грн, а также смогут повышать квалификацию. Это укрепит кадровый потенциал и будет способствовать тому, чтобы специалисты оставались работать в городе.