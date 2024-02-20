Сложные операции и современное оборудование: в 4-й городской больнице Днепра открыли нейрохирургическое отделение

Днепр продолжает системно обновлять медицинские заведения. В больницах города устанавливают новое современное оборудование, обустраивают пространство, комфортное для пациентов и врачей, и даже создают новые профильные отделения.

Так, в одном из крупнейших многопрофильных медучреждений Днепра – 4-й городской больнице – начало работу новое нейрохирургическое отделение. Здесь установлено современное немецкое оборудование, есть необходимые инструменты – от новейшей операционной до специального микроскопа, что повышает точность работы. Только через два месяца врачи уже прооперировали около полусотни пациентов.

"Мы начали с лечения раненых бойцов – выполняли им операции по восстановлению периферических нервов. Равномерно получали оборудование и инструментарий. Теперь мы оказываем помощь пациентам с инсультами, опухолями головного мозга и другими заболеваниями центральной и периферической нервной системы. Планы огромны у нас", – рассказывает заведующий отделением врач-нейрохирург Игорь Кирпа, заметив, что в планах больницы также расширение спектра нейрохирургических вмешательств.

Для дальнейшего восстановления пациентов здесь обустроено пять палат.

Осматривая новое отделение, мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул: несмотря на продолжение полномасштабной войны у города есть мощные планы развития медицины и дальнейшее обновление больниц.

Развитие медицинского пространства остается одним из приоритетов для Днепра. Мы постоянно работаем по этому направлению. Чтобы городские больницы могли выполнять все медицинские пакеты, предусмотренные НСЗУ, предоставлять полный спектр медицинских услуг для людей. Новая нейрохирургия в четвертой городской больнице была очень важна не только для жителей Днепра, пострадавших после инсультов или разных травм, но и для военных", – отметил Филатов.