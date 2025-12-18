Системное обновление лифтового хозяйства: в Днепре за 2025 год отремонтировали 132 подъемника

В Днепре в 2025 году отремонтировали 132 лифта. Сейчас по городу уже нет подъемников, которые не работают на протяжении многих лет.

Видео дня

В многоэтажке на бульваре Славы, 6 тоже в этом году заменили лифт. В доме два подъемника, один из них постоянно ломался и в конце концов остановился. Частичный ремонт не помогал, потому что срок эксплуатации основных деталей уже исчерпан.

"До начала ремонта мы осмотрели оборудование, которое уже было морально устаревшим и почти исчерпало свой ресурс. Хотя мы и прилагали усилия, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии, однако пришло время обновления. Установили современную кабину, лебедку, электронику и другое оборудование", – рассказал главный инженер лифтового предприятия Евгений Ермаков.

В упомянутом доме ремонт лифта продолжался несколько недель несмотря на отключение света. Мастера лифтового предприятия обеспечены альтернативными источниками электроэнергии.

"В целом проблема с неподвижными лифтами решена. Остаются отдельные, требующие ремонта, но наши специалисты быстро реагируют на вызовы и устраняют неисправности. С начала года уже обновлено 132 подъемника. Из-за отключения света возросло количество заявок в аварийную лифтовую службу по застреванию. Поэтому просим жителей относиться внимательно к графикам отключений света, чтобы не подвергать себя опасности", – подчеркнул директор департамента жилищного хозяйства Днепровского городского совета Сергей Файфер. Он 18 декабря дежурит по городу.