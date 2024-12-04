Сил обороны, медицины, образования и ЖКХ: в Днепре приняли бюджет на 2025 год

4 декабря во время очередной сессии горсовета Днепра депутаты приняли бюджет города на 2025 год. Его объем составляет 19 млрд грн. Из них около 1 миллиарда заложены субвенции Силам обороны и гражданские расходы, связанные с войной – в том числе и на восстановление города после обстрелов РФ.

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Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

"К сожалению, в следующем году из бюджета Днепра будут изъяты буквально миллиарды гривен. За это следует сказать слова "благодарности" правительству и ВР. Фактически они в очередной раз ограбили местное самоуправление. У нас есть некоторые проблемы с финансированием многих местных программ. Но мы попытались сбалансировать бюджет – сделать так, чтобы они были зафинансированы. В том числе и программы помощи ВСУ", – подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов.

Он также подчеркнул, что после того, как центральная власть забрала у города значительные средства, главное целесообразное их использование – а не как в ситуации с военным НДФЛ.

В то же время, в бюджете Днепра на 2025 год наибольшая часть сметы предусмотрена для защищенных и других первоочередных расходов. Речь идет о более чем 12,6 млрд грн для:

– зарплат работников, в том числе надбавок для педагогов и премирования врачей и медсестер;

– оплаты энергоносителей и коммунальных услуг (прежде всего медицинских и образовательных учреждений);

– питание детей в школах, которое, в частности, полностью бесплатно для детей 1-4 классов, а также для учащихся льготных категорий в 5-11 классах;

– социальных программ по выплатам различных видов материальной помощи днепрянам (в том числе для пострадавших в результате ракетных обстрелов, а также для ежегодного пособия на оздоровление и подготовку к школе детям семей лиц с инвалидностью в результате войны I-II групп и детям семей погибших Защитников и Защитниц Украины).

Кроме того, в новом бюджете учтены расходы на содержание всего жилищно-коммунального хозяйства и транспортной отрасли города.