Школа и внешкольное образование: как увлечение наукой превращается в серьезные исследования учеников в Днепре

Увлечение химией в седьмом классе стало для днепровской школьницы Алисы Шнайдер началом серьезной научной работы. Сегодня она исследует, как из металлургических шлаков можно создавать теплоизоляционные материалы. Ее проект сочетает химию, физику, экологию и даже космические исследования и уже заинтересовал ученых.

Истории Алисы будет посвящена мотивационная встреча в Днепре к Международному дню девочек в науке. Мероприятие покажет, как обычный школьный интерес может перерасти в научный проект и будущую профессию.

Во время встречи участники узнают об исследованиях Алисы, в частности о создании пористых материалов из шлаков. Такие материалы можно использовать как надежные утеплители, устойчивые к высоким температурам, влаге и радиации. Также будут говорить об изучении лунного грунта и технологии, которые позволяют изготавливать строительные материалы непосредственно из местных ресурсов для будущих космических миссий.

"Мне всегда нравилась химия. Это очень красивая наука, в которой можно увидеть результат своей работы. Когда я начала экспериментировать в лаборатории, поняла, что хочу заниматься исследованиями глубже и серьезнее. Мы начали исследовать, как получить пеностекло с оптимальными свойствами. Работали с разными температурными режимами и содержанием доменного шлака. Смогли определить состав, который лучше всего подходит для теплоизоляции. Но исследование не завершено — мы ищем способы сделать производство еще более эффективным", – рассказала ученица Днепровского лицея № 144 имени Леви Ицхака Шнеерсона Алиса Шнайдер.

Такие исследования становятся возможными благодаря сочетанию мотивации учеников и работы педагогов, которые сопровождают детей на всех этапах научного поиска.

"Я много лет занимаюсь проектной и исследовательской деятельностью и убеждена, что это очень важный опыт для учеников. Они не просто изучают теорию, а учатся экспериментировать, защищать свои работы, выступать публично. Это формирует навыки, которые точно пригодятся им в будущем. Наши ученики работают над темами, связанными с экологией, наукой о Земле, техническими разработками. Есть примеры, когда школьники получали патенты на свои разработки, а затем продолжали работать над ними уже в университете", – отметила учительница информатики и технологий Днепровского лицея № 144 имени Ольга Борисенко.

Продолжением школьной исследовательской работы становится сотрудничество с учеными, которые помогают развивать проект уже на профессиональном уровне.

"Это пример исследования, которое направлено на сохранение природных ресурсов. Мы используем отходы металлургии для создания материалов с практическим применением. Моя задача как руководителя — заинтересовать, объяснить важность таких исследований и помочь ученику развиваться в науке. Алиса очень мотивирована и быстро прогрессирует. В будущем мы рассматриваем возможность работы с другими материалами, в том числе и в биомедицинском направлении – все будет зависеть от ее интересов", – поделилась научный руководитель проекта, доцент Украинского государственного университета науки и технологий Ярослава Кольцова.

Учителя отмечают: путь к науке начинается еще в школе и продолжается во внешкольном образовании. Именно сочетание обучения, практических исследований и поддержки наставников помогает детям не только получить знания, но и понять, как применять их в реальной жизни и определиться с будущей профессией.

"Школа дает базовые знания, а внешкольное образование помогает ребенку понять, как эти знания реализовать. Именно в кружках научно-технического и исследовательского направления дети могут работать с прикладными темами, экспериментировать и определяться с будущей профессией. Это возможность представить свои работы на областном, всеукраинском и международном уровнях, получить опыт публичных выступлений и в дальнейшем представлять Украину на престижных научных соревнованиях", — отметила представитель Центра развития детей и молодежи "СтартУм" Ольга Шипко.