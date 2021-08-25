Шефская помощь от мэрии Днепра: воинской части А 1214 передали техническое оборудование

Награждение военных и передача технического оборудования состоялись по случаю празднования Дня Независимости Украины в 121-м отдельном полку связи (часть А 1214) 25 августа. Часть получила от мэрии генератор и пять цветных принтеров.

"Предоставленная техника понадобится нам для улучшения нашей службы, ведь дизельный генератор помогает в работе при ухудшении погоды – обеспечивает связью наше командование. Оргтехника (принтеры) поможет быстрее выполнять задачи – скорее распечатывать телеграммы, письма и т.д.", – рассказал старший офицер воинской части А 1214 Сергей Герасимов.

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Кроме офисной техники и оборудования, мэрия помогает части финансово и закупает необходимые строительные материалы: "В течение пяти лет мы помогали закупать их для обновления огромных хранилищ военной техники. Сейчас уже отремонтировано три. Уже на втором плане – закупка оргтехники (компьютеры, принтеры и т.д.)", – подчеркнул старший инспектор отдела мобилизационной и оборонной работы департамента общественного порядка и гражданской защиты Днепровского городского совета Василий Тисленко.