Рыженко, заявивший о попытке захвата больницы Мечникова, не поддержал инициативу о передаче дела правоохранителям

Городской совет Днепра обратился в правоохранительные органы, чтобы те уделили исчерпывающее внимание уведомлению о попытках рейдерского захвата земельных участков известной областной больницы имени Мечникова, о которых накануне заявил ее главный врач и по совместительству депутат городского совета Сергей Рыженко. Он записал видеообращение, где выразил обеспокоенность по поводу судьбы медучреждения, впрочем не привел никаких конкретных фактов — кто именно покушается на больницу.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба городского совета Днепра.

Несмотря на это, очерченная Рыженко ситуация, безусловно, является резонансным вопросом для всего территориального общества Днепра.

Именно поэтому 21 июня во время 38-й очередной сессии горсовета мэр Днепра Борис Филатов произнес в зале заседаний соответствующее депутатское обращение.

"Сейчас будем всех рейдеров выводить на чистую воду. Поэтому обращаемся к правоохранителям", - сказал Филатов, получивший поддержку большинства депутатского корпуса.

Кроме, правда, самого Сергея Рыженко. И именно это вызвало изумление присутствующих. Ведь именно он, имея и руководящую должность, и депутатские полномочия, должен быть больше всего заинтересован в соблюдении справедливости относительно такого мощного медучреждения. Поэтому инициатива привлечения правоохранительных органов является наиболее действенным способом обезопасить больницу от рисков, о которых накануне он сам публично заявлял, отмечая важность нормальной работы медучреждения.

Однако дальше в ситуации в правовом поле будут разбираться уже профильные ведомства.