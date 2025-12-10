Руководитель 'Слуги народа' в Днепре выступила против проекта Елены Зеленской – СМИ

В среду, 10 декабря, в Днепре во время 73-го заседания городского совета депутаты утвердили бюджет города на 2026 год. При этом глава фракции "Слуга народа" публично раскритиковала проект безбарьерного маршрута, который создается в Днепре в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской.

Такое заявление сделала руководитель фракции СН Алиада Мансурова. В частности, депутат выразила недовольство тем, что безбарьерный маршрут будет проложен именно в центральной части города.

Мэр Днепра Борис Филатов, который председательствовал на заседании, отметил, что позиция главы фракции президентской партии входит в противоречие с логикой национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине, которая разработана по инициативе жены президента – первой леди Елены Зеленской. А логистика безбарьерного маршрута в Днепре была определена именно на уровне руководящей группы проекта.

Важно отметить, что Днепр стал одним из первых городов-участников флагманского проекта "Движение без барьеров". Именно благодаря этой инициативе в городе продолжается создание первого безбарьерного маршрута – комфортного пространства в первую очередь для тех, кто вернулся с фронта, людей с инвалидностью, родителей с колясками, пожилых людей и всех других граждан, для которых городское пространство до сих пор оставался частично или полностью недоступным.

Общая протяженность такого маршрута составит более 6 километров, будет охвачено 60 объектов: тротуары, остановки, пешеходные переходы, учебные заведения, административные учреждения и тому подобное.

Так, в Днепре уже завершили работы по реконструкции трамвайных путей на одном из участков, где будут курсировать новые низкопольные трамваи. Кроме того, в городе появятся специальные остановки, которые будут учитывать все требования инклюзивной среды. Все ремонты дорог и тротуаров на ряде улиц также проводят с учетом безбарьерности. Местные жители уже замечают положительные изменения на улицах.