Руководитель Днепрова Лисак и мэр Днепра Филатов встретились с немецкими чиновниками в Кельне

Днепр продолжает укреплять сотрудничество с иностранными городами-партнерами. Так, в Кельне, где в конце лета провели уникальные "Дни Днепра", ныне представители города и области провели ряд встреч с немецкими чиновниками. Одним из основных акцентов есть укрепление поддержки муниципальных больниц Днепра.

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"Каждая такая встреча с иностранными партнерами – возможность еще раз напомнить им, что война в Украине, все, что переживает Днепр и другие наши города, должна оставаться в мировой повестке дня", – подчеркнул Борис Филатов.

Известно, что участниками обсуждений стали госпожа мэр Кельна Генриетта Рекер, премьер-министр федеральной земли Гендрик Вюст и министр федеральных и европейских дел, иностранных дел и средств массовой информации Натанаэль Лимински, ранее отмечавший, что партнерство Кельна с Днепром имеет немалый потенциал и будет полезным для обеих сторон.

Также по информации главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, от области приехали представители разных направлений: медицины, образования, культуры, бизнеса, местного самоуправления: "У нас крепкое партнерство с землей Северный Рейн-Вестфалия. Этот визит еще углубит связи. Днепровщина открыта к общим проектам".