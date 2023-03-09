России нужна дерашизация, иначе она будет оставаться проблемой для всего мира, – Филатов

Год назад мир увидел разрушение мифа о русской "второй армии", которая оказалась сборищем мародеров и преступников. А также болезненность взглядов общества РФ, воспринимающего лишь пропаганду в своих телевизорах.

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Об этом сказал мэр Днепра Борис Филатов в эфире телеканала "Прямой".

"Уровень дна найти невозможно. Я не общаюсь с россиянами с 2014 года. Не только с теми, кого считал друзьями. Я закрыл все отношения с ними. Но настолько их нищету невозможно было представить", – сказал мэр Днепра Борис Филатов в эфире телеканала " Прямой".

Он также добавил, что Россия нуждается в дерашизации, в противном случае это будет оставаться проблемой для всего цивилизованного мира.