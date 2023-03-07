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РФ сознательно терроризирует мирное население, 90% прилетов в Днепре были по жилому сектору, – Филатов
Российская армия убийц бьет по мирным городам, где нет ни военных целей, ни инфраструктурных объектов. И хотя в Днепре ситуация не столь страшна, как в Николаеве или Харькове, город является "костью в горле" России еще с 2014 года.
Об этом сказал городской голова Днепра Борис Филатов в эфире телеканала "Прямой".
"Да, нас они ненавидят. Ненавидят меня лично. Лавров цитировал меня на Совбезе ООН, и говорил, что я – нацист. Но Днепр это Днепр. Это всегда была крепость, и всегда будет крепостью Украины", – сказал Филатов.