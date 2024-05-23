Реабилитационный центр Днепра возвращает к полноценной жизни раненых украинских воинов

Мощный хаб помощи в Днепре – центр реабилитации продолжает возвращать к нормальной жизни наших военных. Около двух недель здесь находится 24-летний днепрянин Андрей. Еще до Великой войны он находился в пограничной службе. Потом уволился и стал поваром. Работал в разных кафе города. Но когда началась полномасштабная война, без раздумий пошел добровольцем в терроборону.

"Здесь даже и не говорилось, что я не пойду защищать. Не хотел, чтобы враг пришел к нам домой. Семья на мое решение отреагировала спокойно. В первый день Великой войны с утра мать позвонила и говорит: "Я не буду спрашивать, что ты будешь делать". Вот и ушел. Оборонял Донецкое, Запорожское направления. И за полтора года не получил ранения, никакой контузии на "нули". В сентябре 2023 года я вышел просто покурить и нас накрыли "Ураганами". Как следствие – имею многоуломочный перелом нижней левой конечности", – рассказал военный.

Тогда вместе с ним ранения получили еще пятеро собратьев. У Андрея – одно из самых тяжелых: разбитая кость ноги, из-за чего пришлось наращивать новую, вырванную мышцу и серьезно поврежденную стопу.

Парню производили еще и пересадку кожи, установили аппарат Елизарова. Он проходил лечение в Днепре, дальше 9 месяцев был в Киеве, где и начался этап реабилитации, а сегодня уже две недели, как с ним работают лучшие специалисты нашего города.

"Есть результат. И методики несколько иные, чем в Киеве, потому что у специалистов разные подходы. Реабилитация будет продолжительной. Дальше буду ждать, что мне снимут аппарат Елизарова и будут исследовать восстановление нерва, поскольку стопа сейчас не работает", – добавил Андрей.

С юношей дважды в день занимается физический терапевт Илья. Он говорит, что военный мотивирован и это помогает получить лучший результат.

"Он попал к нам с нарушением базовой мобильности. Ему было сложно ходить. К настоящему моменту мы уже увеличили активную амплитуду движений как в коленях, так и в стопном суставе. То есть он уже вместо двух костылей понемногу переходит на одну. Также Андрей уже может самостоятельно подняться и спуститься по лестнице. Он очень мотивирован, постоянно работает и самостоятельно. Мы кроме наших занятий даем и домашнее задание. Он его выполняет отлично", – рассказал физический терапевт Реабилитационного центра Днепра Илья.

На сегодняшний день Днепр остается самым большим хабом по спасению раненых военных, гражданских, ВПЛ. В городских больницах ежедневно проводят сложные операции, чтобы сохранить жизнь тем, кто получил ранения в результате боевых действий. Погрузка на медицинских работников значительно увеличилась, но они устойчиво держат свой фронт.