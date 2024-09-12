Реабилитационный центр Днепра: как проходит лечение раненых защитников

Дмитрию 34 года. Мужчина родом из Часового Яра на Донетчине. В ВСУ присоединился добровольно еще до начала полномасштабного вторжения РФ, поэтому нашествие оккупантов в 2022-м встретил уже в армии. Сначала был минометчиком, затем аэроразведчиком. Ранение получил в июне во время боевого задания. Прячась от вражеского дрона, неудачно прыгнул в блиндаж и сломал ногу. К счастью, обломки от сброса конечности не тронули. Сейчас Дмитрий проходит лечение в реабилитационном центре Днепра.

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Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

"Когда война началась, служил на Харьковском направлении, затем, после ротации, оказался в Луганской области. Там и получил это ранение. Сначала меня эвакуировали в Краматорск, потом уже сюда. Нареканий на центр нет. Здесь хорошо. Работают профессиональные люди. Я познакомился, общаюсь с другими ранеными. Боль падает. Уже почти не хромаю. В целом могу самостоятельно передвигаться", – делится Дмитрий.

В реабилитационном центре Днепра с каждым пациентом работает мультидисциплинарная команда. Она состоит из врачей физической реабилитации, физических терапевтов, эрготерапевтов, логопедов и психологов. Для каждого больного разрабатывают индивидуальную программу лечения, особенности у пациентов разные.

"Пациент поступил с жалобами на боли в нижней конечности. Это было обусловлено закрытым переломом. Мы работали над увеличением амплитуды движения, уменьшением болевого синдрома. Сейчас уже большой прогресс – пациент больше не носит эластичный бинт, боли почти нет, увеличилась выносливость. У меня нет сомнений, что Дмитрий сможет полностью восстановиться, но, конечно, на это нужно время", – отметил Данило, ассистент физического терапевта.