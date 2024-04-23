Профессор и украинист Окабе Йошихико вручил мэру Днепра Филатову награду за развитие украино-японских отношений

Ассоциация украинистов Японии отметила вклад мэра Днепра Бориса Филатова в развитие японско-украинских отношений.

Об этом сообщил профессор университета Кобе Гакуин и президент Ассоциации украинистов Японии Окабе Йошихико в своем Facebook.

"Сегодня я встретился с Борисом Филатовым, мэром Днепра (Украина). В знак признания его значительного вклада в японско-украинские отношения я наградил его Почетной наградой", – написал он.

Встреча состоялась после заключения мэрами Хидеюки Йокоямой и Борисом Филатовым Соглашения о содействии Осаки послевоенному восстановлению Днепра.

Как известно, Филатов является давним любителем японского искусства и долгое время изучает историю этой страны. Во время ряда визитов в Японию он дважды был на приеме у принцессы Хисако Такамадо. В то же время, еще до избрания мэра, Филатов возглавлял межпарламентскую группу связей с Японией в Верховной Раде Украины. После – продолжил работу по укреплению культурных и политических отношений между странами через общие проекты с посольством. Наиболее известным из них в Днепре является аллея сакур.