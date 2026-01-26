Прилагают титанические усилия, чтобы город устоял: Филатов вручил награды спасателям, энергетикам, коммунальщикам и силовикам

Нынешняя зима стала фактически самым тяжелым и самым суровым испытанием для украинских городов с начала полномасштабной войны. Для Днепра первые недели января прошли под регулярными вражескими обстрелами жилых домов и энергетических объектов.

Мэр Борис Филатов отметил: каждый раз ликвидировать последствия российских ударов и не допускать худших сценариев удается благодаря титаническим усилиям спасателей, энергетиков, силовиков и коммунальщиков. 26 января около сотни представителей этих служб и ведомств получили от Днепра почетные награды и медали.

"Этим людям мы просто благодарны за то, что мы сейчас живем в цивилизованных, скажем так, условиях. То, что они сделали, это действительно подвиг. То, как мы их отблагодарили — почетными наградами от городского совета, благодарностями и почетными грамотами — это самое малое, что может сделать для этих людей город", – подчеркнул Филатов.

Награждение провели в сессионном зале горсовета. Церемонию начали с чествования памяти всех павших в борьбе за свободу Украины и живым исполнением государственного гимна. каждый из награжденных здесь может рассказать собственную историю борьбы за стойкость города.

"У нас самое тяжелое было – это Левобережный-3, когда там погасло все. Мы в морозы, в холода, в снег запускали генераторы, давали людям хоть какую-то надежду на свет. У нас все получилось. Команда у нас сильная и очень хорошая. Мы понимаем, что людям нужна электроэнергия, и мы будем стараться для того, чтобы у них она была", – отмечает электрик Анатолий.

В то же время в преодолении даже самых тяжелых вызовов ключевым является слаженность всех служб и ведомств.

"Есть у нас полный контакт и понимание. Мы уже чувствуем друг друга даже не общаясь – на расстоянии, одним взглядом. Если я посмотрел в одну сторону и проговорил, что мне нужно, я знаю, что это будет техника – или коммунальная, или медицинская. То ли полиция перекроет доступ лишнему транспорту, или Нацгвардия сделает оцепление территории, или коммунальщики все быстро уберут, а энергетики отключат то, что мешает нам работать. У нас полная коммуникация", – подчеркнул заместитель начальника Главного управления ГНСН в Днепропетровской области Сергей Коринный.