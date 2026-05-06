Президиум Днепропетровского облсовета отказал Руслану Краснову в назначении главой комиссии по взаимодействию с ветеранами и военными

Возмущение ветеранов кандидатурой Руслана Краснова (Габибуллаева), который еще в 2021 году ездил в Москву, а теперь хочет представлять ветеранов в Днепровском областном совете, привело к отмене этого плана действий.

Видео дня

Как сообщает "Днепр Оперативный", Краснов пришел на президиум облсовета и уклонялся от вопросов журналистов, говоря штампами и лозунгами.

Говоря об участии в боевых действиях, относительно которых в медиа существуют значительные сомнения, Краснов заявил, что существуют доказательства его службы в армии. На вопрос почему же его так часто видят в днепровских ресторанах, он заявил, что занимается созданием движения сопротивления в области.

Также он назвал фальсифицированными данные о том, шо ездил в Москву в 2021 году.

Руслан Краснов известен своим мажорным образом жизни, которым хвастается в соцсетях, и ценными часами, которые он не внес в декларацию.

Его отец, Загид Краснов (Габибуллаев), согласно данным журналистов, за последнее время существенно увеличил свое состояние. Только официальные доходы Загида Краснова выросли примерно в шесть раз – с 15,4 млн грн в 2021 году до более 100 млн грн в 2025 году.

Журналисты подозревают, что отец мог купить сыну комфортные условия службы в ВСУ с политической целью.