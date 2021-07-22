Правозащитница, которую жестоко избили в Днепре, рассказала, с чем связывает инцидент

Правозащитница из Днепра Наталья Эшонкулова, которую 15 июля жестоко избили двое неизвестных, заявила, что это могло произойти якобы из-за ее противодействия криминалитету. Она потребовала не вмешивать в эту историю мэра города Бориса Филатова.

На своей странице в Facebook, Эшонкулова отметила, что вмешивать городского главу Днепра в историю с ее избиением "сущая глупость". Также она рассказала, что уже чувствует себя лучше (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

"И да, вмешивать Филатова в историю моего избиения/незаконченного убийства – сущая глупость. Напоминаю, что меня избили за мою общественную деятельность, позицию и посильное противодействие криминалитету", – утверждает Эшонкулова.

Девушка также рассказала, что к доктору подходили двое неизвестных и якобы интересовались ее историей болезни.

"Понятно, что врачебная тайна осталась при нем, но это абсолютно не помешало им накалякать свои утверждения о том, что "не так-то и сильно меня избили". Постом ниже эти же слуги дьявола развивали тему: как несчастную Наташу Эшонкулову чуть не убили "по заказу Филатова" и как она стала всего лишь сакральной жертвой в политических распрях сильных мира сего", – сказано в сообщении.

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