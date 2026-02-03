Днепр пережил самую масштабную ракетно-дроновую атаку: сколько людей осталось без тепла

В ночь на 3 февраля Днепр подвергся самой масштабной комбинированной атаке ракетами и дронами за последнее время. Основной удар был нанесен по объектам энергетической инфраструктуры, что повлекло перебои в теплоснабжении. Поврежден и жилой сектор.

По словам заместителя городского головы Игоря Маковцева, сейчас в городе зафиксировано более пяти локаций, где пострадали объекты критической инфраструктуры. Самая сложная ситуация остается с отоплением в одном из районов города.

"Город пережил крайне тяжелую ночь. В результате ударов по энергетике около 8600 абонентов временно остались без тепла. Сейчас наши тепловики и энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть комфорт в дома днепрян. Уже начаты пусковые процессы, и к вечеру ситуация с теплоснабжением должна стабилизироваться", – отметил Игорь Маковцев.

В то же время системы водоснабжения и водоотведения работают в штатном режиме, хотя в городе введены графики почасовых отключений электроэнергии.

В результате атаки пострадали как многоквартирные дома, так и частный сектор. Основные повреждения – выбиты окна и повреждены фасады из-за разлета обломков. Также зафиксирован пожар на одном из промышленных объектов.