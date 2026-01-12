Пострадавшие от обстрелов в Днепре объяснили, куда обращаться за помощью

В Днепре заработал официальный цифровой механизм подачи заявлений на получение помощи и возмещение убытков, причиненных российскими обстрелами. Теперь жителям не нужно лично посещать районные администрации или стоять в очередях – подать заявку можно онлайн через мобильное приложение "єДніпро".

Директор КП "Дотик" Днепровского городского совета Рафаэль Кижнер подчеркнул, что главная задача власти – помочь каждому, кто пострадал в результате обстрелов. По его словам, в городе постоянно совершенствуют механизмы поддержки, в частности уже создан реестр пострадавших, который наполняется через приложение "єДніпро".

"Самая главная задача городской власти – помочь каждому и каждой, кто пострадал от обстрела агрессора. Поэтому в городе ежедневно совершенствуют процесс оказания этой помощи. Мы уже разработали реестр пострадавших, который будет наполняться через приложение "єДніпро". Поэтому для подачи заявки необходимо его загрузить, в разделе "Социальные услуги" выбрать блок "Последствия обстрела" и заполнить заявление о поврежденном имуществе или информацию о пострадавших сожителях. Там необходимо указать персональные данные, точный адрес и подробное описание убытков или потребностей. Такая система значительно упрощает процедуру, ведь не нужно посещать учреждения, стоять в очередях и собирать кучу документов. После этого с заявителями напрямую связываются профильные специалисты городских служб для дальнейшей координации помощи", – отметил Рафаэль Кижнер.

Все обращения горожан автоматически формируют единый городской реестр повреждений, введенный в 2025 году как часть автоматизированной системы взаимодействия исполнительных органов городского совета. Реестр обеспечивает координацию между городскими службами, районными администрациями и партнерами, которые привлекаются к оказанию помощи.

"Мы понимаем насколько сложно психоэмоционально подать заявку, собрать все необходимые документы, когда человек страдает от обстрела. Поэтому мы внедрили этот механизм. Он утвержден решением сессии Днепровского городского совета в декабре 2025 года и уже в январе начал работу. В целом единая система взаимодействия исполнительных органов городского совета призвана обеспечить непрерывный процесс оказания помощи людям. Подавать заявки могут горожане, которые и в прошлом году подверглись обстрелам и сейчас у них до сих пор остаются невозобновленные вещи, имущество или не удалось отремонтировать окно. Все заявки будут рассмотрены и по ним предоставят ответы", – добавил Кижнер.

Скачать приложение "єДніпро" можно по ссылкам: