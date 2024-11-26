Помощь Силам обороны и гражданским расходам, связанным с войной: из бюджета Днепра за 2022-2024 годы выделено почти 7 млрд грн

Военные расходы бюджета Днепра за 2022-2024 годы составили 6,7 млрд. грн. В частности, 3,7 млрд грн – гражданские расходы, связанные с войной, и 3 млрд грн – помощь Силам обороны Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

"Выделенная сумма из бюджета Днепра в помощь Силам обороны и гражданские расходы, связанные с войной, – это больше, чем большие цифры. Это символ единства общества нашего города, поддержка для тех, кто на передовой защищает нашу землю, и помощь пострадавшим от разрушительной войны. Продолжаем помогать. Вместе мы – несгибаемая сила", – сказал заместитель городского головы по информационной деятельности Андрей Денисенко.

Из упомянутой суммы гражданских расходов больше всего выделено на защитные сооружения и меры безопасности – 2,667 млрд грн. Из них 980,1 млн грн – устройство стационарных и мобильных укрытий; 853,4 млн грн – ремонты бомбоубежищ учреждений здравоохранения, помещений для ВПЛ, систем пожарной сигнализации в учебных заведениях; 833,7 млн грн – приобретение генераторов, горючего к ним, хозяйственных товаров, охрана укрытий, оповещения населения и т.д.

Большая часть гражданских расходов – ликвидация последствий ракетных обстрелов (954,6 млн грн). В частности, на восстановление разрушенной инфраструктуры выделено 681 млн грн; на адресную материальную помощь жителям города – 273,5 млн. грн. Также среди гражданских расходов – поддержка ВПЛ (питание переселенцев). На это направлено 108,6 млн. грн.

Что касается расходов на помощь Силам обороны, то большая часть – 1,377 млрд грн – выделена на средства и снаряжение. В частности, 651,5 млн грн – на БпЛА, квадрокоптеры, FPV-дроны, РЭБы; 392,4 млн грн – амуницию, тепловизоры, радиостанции, приборы ночного видения; 332,9 млн грн – компьютерное, телевизионное, оптическое, навигационное и другое оборудование.

На транспорт и логистику – 604 млн грн (293,1 млн грн – автотранспортные средства, квадроциклы и 311 млн грн – перевозка грузов и техники).

На субвенцию из городского бюджета за три года выделено 521,2 млн грн (360 млн грн – в поддержку воинских частей, ГСЧС и 161,2 млн потребности обороноспособности области).

На фортификации из бюджета Днепра направлено 361,9 млн. грн. (огневые, фортификационные, модульные железобетонные сооружения, бетонные изделия, стройматериалы).