Полк 'Скала' провел в Днепре торжественную присягу ко Дню Героев

В Днепре 425 отдельный штурмовой полк "Скала" провел торжественное мероприятие по случаю Дня Героев, ключевым событием которого стало принятие присяги военнослужащими полка.

К участникам мероприятия обратился Герой Украины Александр Шпак с позывным "Боец", который подчеркнул, что украинский народ невозможно сломать, пока он имеет таких защитников. Он подчеркнул, что именно нынешнее поколение воинов не только защищает государство, но и формирует его будущее после победы.

Торжественная присяга стала символом продолжения этой борьбы – моментом, когда новые военнослужащие приобщаются к общему делу защиты страны рядом с теми, кто уже доказал свою преданность Украине на поле боя.

В то же время в полку акцентируют: настоящая ценность службы – не в самом статусе Героя. Для командиров "Скалы" главная задача – беречь личный состав, выполнять боевые задачи и возвращать бойцов живыми – как с конкретной операции, так и в конце концов домой, к своим семьям.

Отдельной частью мероприятия стала фотовыставка, которая соединила современность и историю украинского героизма: на ней были представлены фотографии Героев Украины из полка "Скала", а также фигуры национальных героев разных эпох – Ивана Богуна, Романа Шухевича, Богдана Хмельницкого, Петра Сагайдачного, Ивана Мазепы и других. Таким образом организаторы подчеркнули непрерывность борьбы за украинскую государственность. "Полк Героев. Нация Героев" – этим лозунгом в "Скале" подчеркивают неразрывную связь между современными воинами и их предшественниками.

По состоянию на сегодня 10 военнослужащих полка "Скала" удостоены звания Героя Украины. Один из них – посмертно. Дмитрий Шилов погиб в этот день в 2024 году.

Заместитель командира полка Олег Адамов в своем выступлении отметил, что современная война – это продолжение многовековой борьбы украинцев за право быть свободными и самостоятельно определять свое будущее. Он подчеркнул, что Героями становятся обычные украинцы – рабочие, шахтеры, строители, которые берут на себя ответственность за страну в решающий момент.

Со словами поддержки к военным обратился также заместитель городского головы Днепра Андрей Денисенко, который поблагодарил бойцов за защиту страны и отметил важность единства общества и армии в борьбе за независимость Украины. Также Бондаренко провозгласил, что будет инициировать превращение Дня Героев в государственный праздник.

В завершение Герои Украины подписали флаг, который после мероприятия передадут в один из музеев Украины – как материальное свидетельство этой войны и этой генерации воинов.