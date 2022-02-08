'Слуга' Нестеренко гоняет на незадекларированных авто. Фото и видео

Народный депутат Украины из фракции "Слуга Народа" Кирилл Нестеренко, избранный по 26 округу на Днепропетровщине, разъезжает на автомобилях, не имеющих никакого отношения к задекларированным. Парламентарий красуется за рулем BMW X2 стоимостью около 28 тысяч долларов, и Mercedes E Class третьего поколения.

Об этом рассказали журналисты BIHUS info. Они обратили внимание на то, что "слуга" Нестеренко гоняет на незадекларированных автомобилях не скрываясь – наоборот, он охотно выкладывает об этом видео в Instagram (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

В то же время в декларации Кирилла Нестеренко отмечены только такие ретро-автомобили, как полувековой ВАЗ 2101 и 13-летний Volkswagen Multivan. Кроме машин, нардеп задекларировал 30-летний мотоцикл Honda vfr 400R. И хотя сам парламентарий заявляет, что приобрел его всего за 5 тысяч гривен, этот кастомный байк в сетях оценивается в двадцать раз дороже, отметили журналисты.

Видео дня

Отметим, что 29-летний Кирилл Нестеренко с 11 лет увлекался бадминтоном. Окончил Национальный технический университет Харьковский политехнический институт (специальность "Спортивный менеджмент") и Национальный университет внутренних дел (специальность "Право"). В 2015-2016 годах возглавлял комиссию по спорту Молодежного совета Харькова. Затем работал директором по развитию и SMM ОДО "Днепрокоммунтранс". Организатор ОО "Гранат". В 2018 году учредил SMM агентство ibrand.pro. После избрания народным депутатом в 2019 году входит в Комитет ВРУ по вопросам экологической политики и природопользования.

Что касается парламентской деятельности, следует отметить, что Нестеренко не голосовал за избирательное законодательство, а голосование по антиковидному закону пропустил.

СМИ со ссылкой на экспертов сообщали, что нардеп тесно связан с экспредседателем облсовета Святославом Олейником. В свое время он неоднократно появлялся с последним на различных мероприятиях и встречах. Святослава Олейника называют человеком Игоря Коломойского. К слову, на рассмотрении законопроекта о регулировании банков Кирилл Нестеренко отсутствовал.

Что примечательно, в политику Кирилл Нестеренко, по его словам, попал по конкурсу проекта "Лифт" – чтобы стать кандидатом в депутаты от партии Зеленского он якобы просто оформил заявку и записал видеообращение, предложив три законопроекта.