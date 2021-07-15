Нового главу Днепровской РГА обвинили в рейдерстве. Видео

Нового главу Днепровской районной государственной администрации, экс-кандидата от "Слуги народа" Никита Загрийчук якобы замешан в скандале с рейдерским захватом частного предприятия "НВАЛ". Офис компании находится в Днепре.

Об этом говорится в сюжете DniproTV. Бывший владелец предприятия Виктор Лопан утверждает, что "рейдеры" требуют деньги с арендаторов его помещения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также Лопан подчеркивает, что получал угрозы в свой адрес.

"Они делают криминал на криминале. Они берут деньги с магазина, они берут деньги с фирмы, где мои клиенты работают. Они оттуда забирают в открытую деньги. Они в открытую говорят, что они мою жену убьют, у них одна цель – нас уничтожить и забрать то, что у нас есть", – рассказал предприниматель.

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Владельцы "НВАЛ" сменились в 2018 году. Тогда Лопан якобы сам отказался от фирмы и владельцем стал Никита Загрийчук. Затем "НВАЛ" записали на компании "Рент Фьюжн" и "Рент Компани", которые также контролировал Загрийчук. Сам чиновник в комментарии журналистам утверждал, что не помнит всех подробностей.

В то же время Центральный апелляционный хозяйственный суд Днепропетровской области признал перерегистрацию незаконной. Нынешние представители предприятия заседания игнорировали.

Лопан намерен возвращать свой бизнес и имущество.

Как сообщал OBOZREVATEL, нотариуса из Одессы заподозрили в рейдерском захвате вуза – якобы она самостоятельно "назначила" и.о. ректора Одесского национального медицинского университета, которого должен избирать Минздрав.