Филатов является безоговорочным лидером рейтинга кандидатов в мэры – соцопрос

За действующего мэра Днепра Бориса Филатова готовы проголосовать 65,2% горожан. Это самый высокий показатель поддержки за все годы пребывания на посту городского головы. При этом разрыв с ближайшим конкурентом составляет более 55%.

Как сообщила пресс-служба Днепровской городского совета, таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного в июне 2021 года. Текущий уровень поддержки Филатова почти на 20% выше, чем результат, полученный на выборах городского головы 25 октября 2020 года. В то же время у других кандидатов наблюдается отрицательная динамика рейтинга.

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В то же время позиции Филатова заметно усиливаются как по сравнению с результатами опросов прошлых лет, так и по сравнению с результатами голосования в октябре 2020 года.

Что касается удовлетворенности деятельностью Бориса Филатова в должности городского головы Днепра, то за последний год положительные оценки увеличились почти на 10% и сейчас составляют 68,1%. Негатив же сократился с 35% в 2020 году до 27,6% в 2021-м.