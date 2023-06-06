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Подрыв на Каховском водохранилище не повлияет на водоснабжение Днепра, – Филатов

Мария Шевчук
Днепр
1 минута
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Подрыв на Каховском водохранилище не повлияет на водоснабжение Днепра, – Филатов

Подрыв россиянами дамбы Каховской ГЭС, который они совершили в ночь на 6 июня, не повлияет на водоснабжение людей в городе Днепре.

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Об этом горожан сообщил мэр Борис Филатов.

Он призвал людей не поддаваться панике, заметив, что сейчас горводоканал наблюдает резкое повышение забора воды жителями.

"Сейчас "Днепрогорводоканал" готовит технический отчет для территориального общества. Доверяем только официальным источникам информации. Следим за сообщениями ВГА и горсовета", – отметил Филатов.