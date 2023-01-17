Под завалами в Днепре погибла вернувшаяся из плена РФ защитница 'Азовстали': семья потеряла женщин в трех поколениях

В результате удара российской ракеты по жилому дому в Днепре 14 января погибла защитница "Азовстали". Ее муж до сих пор находится в российском плену.

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Об этом рассказала их дочь Русана Бабкина на своей странице в Instagram. Она потеряла почти всю свою семью – сестру, бабушку и маму, которую только в октябре освободили из российского плена. А отец все еще находится в лапах российских террористов.

"Моя мама, сестра и бабушка были в том же подъезде дома на Набережной Победы в который попала российская ракета... Выходной день, суббота. Мама должна была быть на службе в ВСУ, но осталась дома из-за ОРЗ. Сестра наводила порядок в очередной арендованной квартире, бабушка на кухне только закончила жарить чебуреки", – рассказала Русана о последнем дне своих родных.

Девушка, которая находилась по делам в Одессе, разговаривала с мамой по телефону примерно за полчаса до трагедии. После этого связи с родными больше не было.

Сразу после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022-го отец и мать Русаны вступили в ряды ТРО в родном Мариуполе. Затем участвовали в боях за "Азовсталь", откуда вышли, сложив оружие, 17 мая.

Через пять месяцев маму Русаны освободили из российского плена в рамках "женского обмена". Отец все еще в плену.

Девушка также рассказала, как ее сестра и она сама с бабушкой эвакуировались из горячих точек.

"Сестра 05.03.2022 г., стоя, в плацкартном вагоне поезда Харьков – Днепр, теряя сознание из-за усталости, уехала из Харькова, потому что на Алексеевке оставаться больше было невозможно, из общежития "попросили уехать", – рассказала Русана.

Сама же она со своей бабушкой 20 марта на чудом уцелевшем автомобиле с одним целым стеклом выехала через Новую Ялту в Днепр, где позже встретились с сестрой. А в мае в Днепр приехала и ее мать после освобождения из плена.

Так женщины украинской семьи после стольких пережитых страданий наконец-то объединились. Они тогда еще не знали, что так недолго.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество жертв ракетного удара по Днепру возросло до 40 человек : спасательно-поисковая операция продолжается.

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