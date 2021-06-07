Под Днепром в ДТП погиб куратор строительства мостов в Запорожье: подробности аварии

В автокатастрофе в пятницу, 4 июня, погиб заместитель Службы автомобильных дорог в Запорожской области Александр Шандыба. Как выяснилось, он мог заснуть за рулем авто.

Как сообщило издание "Страна" в понедельник, 7 июня, внедорожник, которым управлял чиновник врезался в КамАЗ. Трагедия произошла на трассе Н-23 "Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье".

"Предполагают, что 60-летний Александр Шандыба заснул за рулем из-за усталости и его авто вылетело на встречную полосу", – сказано в материале.

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Как стало известно ранее, в тот день мужчина возвращался в Запорожье из Черкасс, расстояние между городами около 360 километров.

Отметим, что Александр Шандыба курировал строительство мостов в Запорожской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белоцерковском районе Киевской области 6 июня произошло смертельное ДТП с участием автомобиля BMW. В результате аварии погиб 12-летний мальчик, который в этот день праздновал день рождения.