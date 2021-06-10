Под Днепром град уничтожил урожай клубники. Фото

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Днепр
1 минута
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Под Днепром град уничтожил урожай клубники. Фото

На Днепровщине выпал град, о котором предупреждали синоптики, и наделал беды. Местные жители пожаловались на уничтожение урожая клубники.

Как сообщил канал "Днепр Областной ", в четверг, 10 июня, в городе Перещепино улицы и огороды засыпало огромным градом. Ледяные шары уничтожили урожай клубники.

Он осадков пострадали не только ягоды, но и кусты и деревья. Местные жители говорят, града была так много, что казалось, будто на улице выпал снег.

Люди показали фото уничтоженного урожая.

Под Днепром град уничтожил урожай клубники. Фото
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Под Днепром град уничтожил урожай клубники. Фото
Под Днепром град уничтожил урожай клубники. Фото
Под Днепром град уничтожил урожай клубники. Фото
Под Днепром град уничтожил урожай клубники. Фото
Под Днепром град уничтожил урожай клубники. Фото

Напомним, синоптики предупредили, что Украину в день затмения 10 июня накроет дождем с градом: объявлено штормовое предупреждение.

Также OBOZREVATEL сообщал, что 9 июня Харьков и Черновцы накрыл мощный ливень с градом.