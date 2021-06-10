Под Днепром град уничтожил урожай клубники. Фото

На Днепровщине выпал град, о котором предупреждали синоптики, и наделал беды. Местные жители пожаловались на уничтожение урожая клубники.

Как сообщил канал "Днепр Областной ", в четверг, 10 июня, в городе Перещепино улицы и огороды засыпало огромным градом. Ледяные шары уничтожили урожай клубники.

Он осадков пострадали не только ягоды, но и кусты и деревья. Местные жители говорят, града была так много, что казалось, будто на улице выпал снег.

Люди показали фото уничтоженного урожая.

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Напомним, синоптики предупредили, что Украину в день затмения 10 июня накроет дождем с градом: объявлено штормовое предупреждение.

Также OBOZREVATEL сообщал, что 9 июня Харьков и Черновцы накрыл мощный ливень с градом.